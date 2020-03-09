Кассовые сборы: мультфильм «Вперед» не так уж и хорош, а «Хищные птицы» не окупились

Хотя коронавирус продолжает распространяться и многие фильмы переносятся на более поздний срок, кинотеатры все равно не остаются без новинок. Новый проект Pixar, мультфильм «Вперед», едва появился в прокате, но собрал гораздо меньше, чем прогнозировали эксперты. Всего 68 миллионов долларов за первые выходные — довольно средние цифры, но до провала тоже далеко, сообщает издание Variety. Возможно, на цифры повлияло отсутствие положительных отзывов от экспертов и зрителей.

Новая драма «Вне игры» с Беном Аффлеком собрала чуть более 8 миллионов за первые выходные, а вот это куда больше похоже на провал. Зато триллер «Человек-невидимка» все еще радует любителей пощекотать нервы, у картины в кармане уже почти 100 миллионов долларов. Вспомним и про «Хищных птиц», картина собрала 195 миллионов долларов и не то что не стала успешной, фильм даже не окупился.

А вот Гай Ричи, любимец российской публики, вновь порадовал своими «Джентльменами», в нашей стране картина собрала более одного миллиарда рублей.