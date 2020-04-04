Придется потерпеть: появился новый график выхода блокбастеров Marvel

В 2021 году стоит ждать разве что только «Черную Вдову».

В условиях эпидемии коронавируса компания Disney наконец-то определилась с будущим для своих кинопроектов, многие из которых были заморожены на неопределенный срок.

Хотя ранее в СМИ ходили слухи о том, что премьеры фильмов Marvel все же могут состояться в обход обычных кинотеатров, на онлайн-сервисах, сейчас стало понятно, что Disney на такое решение не пойдет, так что встречаем новые даты выхода блокбастеров.

Как сообщает издание Variety, «Черная Вдова» выйдет в кино не раньше начала ноября, «Вечных» перенесли на февраль следующего года, новый «Доктор Стрэндж» выйдет осенью следующего года, «Тор: Любовь и гром» заглянет в кинотеатры в феврале 2022 года.

Новую «Черную пантеру» и «Капитана Марвела» стоит ждать не раньше, чем весной 2022 года. Стоит заметить, что даже эти, не самые близкие, даты могут измениться в худшую сторону.