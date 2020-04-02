Студия Disney не отрицает возможность выхода кинопремьер в онлайн-кинотеатрах

Эпидемия коронавируса сильно повлияла на современную киноиндустрию. Пока что большинство премьер просто переносят на более позднее время, но многие студии уже отказываются от этой модели в пользу онлайн-показов.

Чтобы хоть как-то компенсировать потери, блокбастеры можно показывать через интернет, а уже после окончания пандемии показать картины в кинотеатрах.

Перенос коснулся и новую экранизацию комиксов от Marvel «Черная Вдова», однако по информации издания BGR, студия Disney все еще изучает возможность показать фильм зрителям в режиме онлайн.

Хотя с подобным решением будут связаны и трудности. Если фильм и появится в Сети, то исключительно в сервисе Disney+, а он есть далеко не во всех странах мира.

Тем не менее, подобный вариант все же лучше, чем откладывать уже готовую картину в долгий ящик, тем более, что непонятно, когда эпидемия будет побеждена.