Трехминутный кошмар: режиссер «Шазама» снял пугающую короткометражку

В Сети появился новый короткометражный хоррор от режиссера Дэвида Сандберга, создателя «Проклятия Аннабель» и супергеройской экранизации комиксов «Шазам». Посмотреть ленту можно совершенно бесплатно на видеосервисе Youtube. Длится она всего три минуты, хотя от это не становится менее жуткой.

Фильм получил название Shadowed («Затененный» в русской версии) и рассказывает о чудовищах, скрывающихся в тенях. Кстати главную роль в картине исполнила супруга Сандберга, Лотта Лостен.

Напомним, что это далеко не первый эксперимент Дэвида в создании короткометражек, ранее он уже снял фильм Lights Out («Отбой»), у которого почти 15 миллионов просмотров на Youtube.