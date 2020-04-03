«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева

Трехминутный кошмар: режиссер «Шазама» снял пугающую короткометражку

Дэвид Сандберг продолжает карьеру в роли создателя идеальных хорроров.

Трехминутный кошмар: режиссер «Шазама» снял пугающую короткометражку
Кадр из фильма «Затененный»

В Сети появился новый короткометражный хоррор от режиссера Дэвида Сандберга, создателя «Проклятия Аннабель» и супергеройской экранизации комиксов «Шазам». Посмотреть ленту можно совершенно бесплатно на видеосервисе Youtube. Длится она всего три минуты, хотя от это не становится менее жуткой.

Фильм получил название Shadowed («Затененный» в русской версии) и рассказывает о чудовищах, скрывающихся в тенях. Кстати главную роль в картине исполнила супруга Сандберга, Лотта Лостен.

Напомним, что это далеко не первый эксперимент Дэвида в создании короткометражек, ранее он уже снял фильм Lights Out («Отбой»), у которого почти 15 миллионов просмотров на Youtube.

Тэги

Дэвид СандбергкороткометражкаНовости googleНовости кинофильм ужасов
Loading...