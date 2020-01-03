В Сети появилась короткометражка о создании фильма «Джокер»

Двадцать минут удовольствия для всех фанатов истории о безумном клоуне.

Фанат комиксов и конкретно фильма «Джокер» могут ликовать, на видеохостинге Youtube появился двадцатиминутный фильм посвященный созданию картины, которая собрала в кинотеатрах более миллиарда долларов. Комментарии режиссера, не вошедшие в фильм дубли и лучшие кадры, что может быть приятнее для фанатов? Кстати, хотя видео полностью на английском, можно без проблем включить русские субтитры, которые выполнены на довольно профессиональном уровне.

Напомним, фильм «Джокер» стал настоящим прорывом и глотком свежего воздуха для компании DC, которая безнадежно проигрывала войну за зрительский кошелек со своим вечным соперником — Marvel. «Джокер» стал настоящим шедевром, ведь фильм смог собрать огромную кассу, даже при своем совсем не детском рейтинге 18+.