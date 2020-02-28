В Сети появился первый трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

28 февраля в Сети внезапно появился первый трейлер перспективного хоррора «Кольская сверхглубокая», который создается в России. Неожиданность этого события в том, что видео неофициальное и как оно попало в Интернет, пока остается загадкой.

Картина расскажет историю знаменитой скважины, глубина которой составляет более 12 километров. По легенде, однажды со дна скважины стали долетать жалобные крики людей. С тех пор ее называют не иначе как дорогой в ад. Причем звуки были официально зафиксированы на аудиопленку.

По сюжету картины скважину закрывают, а на исследование таинственных звуков отправляют команду бесстрашных героев. Сразу же становится понятно, что далеко не все из них вернутся домой в целости и сохранности. Главную роль в проекте исполнила актриса Милена Радулович.

Съемки уже завершены, а премьеру стоит ждать не позднее осени этого года. Трейлер можно посмотреть здесь.