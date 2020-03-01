Съемки фильма «Отряд самоубийц 2» официально завершены

Любители фильмов снятых на основе комиксов DC получили повод для радости, Джеймс Ганн объявил о завершении съемок нового «Отряда самоубийц». Режиссер опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram большую фотографию, на которую попала буквально вся съемочная группа.

При этом подпись к посту получилась не менее трогательная, чем само фото. Для Джеймса съемки совпали с довольно тяжелым периодом в жизни, за который он успел потерять много близких людей, но при этом работа была на удивление позитивной. Режиссер отметил талант актеров, да и всех присутствующих на площадке, а также теплыми словами поблагодарил за создание нового проекта.

В главных ролях нового фильма отметились Марго Робби, Идрис Эльба, Давид Дастмалчян и Даниэла Мелшиор. Выход картины ожидается не раньше лета следующего года.