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Руководство компании Disney сократит себе зарплату на время эпидемии

Сэкономленные средства помогут многим сотрудникам пережить кризис.

Руководство компании Disney сократит себе зарплату на время эпидемии
Disney. Фото: Wikipedia

Эпидемия коронавируса сильно ударила не только по человечеству в целом, но и по компаниям, как крупным, так и более мелким. Трудно представить, но даже такой гигант, как Disney, страдает от пандемии. Парки развлечений закрыли свои двери, магазины работают без покупателей, а съемки новых фильмов и сериалов перенесены на неопределенный срок. В связи с подобными условиями руководящий состав компании пошел на вынужденные меры: с начала апреля председатель совета директоров Боб Айгер полностью отказался от своей зарплаты, а генеральный директор Боб Чапек сократил свои доходы на 50% вплоть до окончания эпидемии.

Как сообщает издание Deadline, это еще не все меры. Зарплаты всех вице-президентов будут сокращены на 20%, а старших вице-президентов и исполнительных вице-президентов — еще на 25% и 30%.

Подобные сокращения дохода именно руководящего состава помогут компании выжить, ведь сэкономленные деньги отправятся на поддержку сотрудников с более низкими зарплатами.

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