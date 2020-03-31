Лев Лещенко сдал повторный тест на коронавирус

Директор «Культурного фонда Льва Лещенко» Андрей Гайдель на страничке артиста в Instagram заявил, что у популярного исполнителя взяли повторный тест на коронавирус. Дело в том, что первый тест оказался, как выразился Гайдель, сомнительным. При этом он отметил, что у жены звезды Ирины тест на коронавирус изначально был отрицательным. Ранее многие СМИ писали, что супруга Лещенко также госпитализирована с коронавирусом.

«Сотрудники и ближнее окружение — все здоровы». Андрей Гайдель

Также Андрей Гайдель восстановил всю хронологию событий, касающихся возвращения артиста из-за рубежа. По его словам, в адрес исполнителя поступило много негативных высказываний. Основной посыл, что артист не соблюдал карантин.

Как отметил Гайдель, Лещенко вернулся из США, где пребывал на гастролях, 11 марта. Причем ему действительно пришлось из-за неблагоприятных условий делать остановку во французской Ницце. Указ же о самоизоляции граждан, вернувшихся из этих стран, был получен им по смс только 16 марта, поэтому нет ничего странного, что артист посещал ток-шоу в первые дни после возвращения на родину.