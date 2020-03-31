Актер Мэттью Фабер был найден мертвым в своей квартире

Мужчина сыграл во множестве картин, в том числе и в «Прирожденных убийцах».

В актерском составе Голливуда вновь потери, хотя на этот раз коронавирус вряд ли к этому причастен. Как сообщает издание TMZ, известный актер эпохи 90-х Мэттью Фабер был найден мертвым у себя дома в минувшую субботу, 28 марта. Как сообщают источники СМИ, смерть наступила из-за естественных причин, хотя Фаберу было всего 47 лет.

Родственники актера какое-то время не могли с ним связаться и заподозрили неладное. В итоге пришлось обратиться к человеку, который сдал Мэттью жилье. Тот пришел навестить мужчину и обнаружил лишь его бездыханное тело.

Напомним, Мэттью Фабер наиболее известен по роли в фильме 1995 года «Добро пожаловать в кукольный дом» и по сиквелу «Перевертыши», вышедшему в 2004-м. Актер также исполнил множество эпизодических ролей в самых разных картинах, в том числе и в «Прирожденных убийцах».