В Польше умер Кшиштоф Пендерецкий — создатель музыки для «Острова проклятых» и «Сияния»

Композитор скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

Издание The New York Times сообщило о смерти известного авангардного композитора и дирижера Кшиштофа Пендерецкого. Музыкант умер в польском городе Кракове в возрасте 86 лет. Причиной стала продолжительная болезнь.

Пендерецкий прославился своими поистине гениальными музыкальными проектами, которые часто появлялись в легендарных проектах настоящих звезд Голливуда. Его музыка есть в «Острове проклятых» Мартина Скорсезе, в «Сиянии» Кубрика и даже в недавнем «Твин Пикс: Возвращение» Линча.

Кшиштоф также не стеснялся работать с популярными музыкантами, в 2012 году он записал и выпустил целый альбом в работе с гитаристом группы Radiohead Джонни Гринвудом.

Напомним, во вторник, 31 марта, также стало известно о смерти сценариста и драматурга Леонида Зорина.