«В России зимой такой недешевый снег!»: создатели «Убить босса» потратили миллионы на белый покров

Портал Teleprogramma.pro опубликовал репортаж со съемок российского фильма «Убить босса». По замыслу создателей, это должна быть новогодняя комедия, но снималась она в конце ушедшей теплой зимы, поэтому киношники всего два раза имели снег на площадке, то тогда, когда он был не нужен для сцены. Чтобы создать в кадре ощущение «нормальной» зимы, им пришлось покупать искусственный снег, и обошлось это удовольствие в несколько миллионов рублей.

«Я представить не могла, что в России зимой такой недешевый снег!» – возмутилась Айсурат Шаманова, для которой это был первый фильм в качестве генерального продюсера.

Съемочная группа использовала две технологии: химический снег, который потом таял сам, и пластиковый, который после работы приходилось скатывать в рулоны. Так что киношникам пришлось потратиться не только деньгами, но и временем, чтобы все выглядело по-новогоднему.

А вот холодом зима не обделила. Хоть актеры и были обеспечены горячим чаем с лимоном и медом, а также теплой одеждой, в итоге исполнитель одной из главных ролей Роман Попов заразился вирусом, а потом заразил еще и половину съемочной группы.