Мешок лимонов, «злые» соседи и теплые стельки: как снимали комедию «Убить босса»

Убить босса – новогодняя комедия. Съемки пришлись на конец зимы-начало весны. Казалось бы, самое удачное время. Но нет. Не повезло с самой зимой – снега-то не было!

Корреспонденты Teleprogramma.pro побывали съемочной площадке и узнали, какие еще трудности пришлось преодолеть съемочной группе.

Сюжет незамысловат: трое друзей решают устроить себе на Новый год подарок — расправиться со своими боссами, которые их достали. У них есть сутки, чтобы спланировать три идеальных убийства. Интересно, что из этого получится?

Для Айсурат Шамановой – этот фильм первая работа в роли генерального продюсера.

— Как родилась идея фильма?

— Я основала свою кинокомпанию, — рассказывает Айсурат, — хотела снимать полный метр в качестве генерального продюсера и начала искать идеи. Кинула клич и стала смотреть сценарные заявки.

Так познакомилась с Алексеем Зотовым – автором идеи. Изначально режиссером фильма должен был быть другой человек, но за время подготовки сменилось два режиссера-постановщика.

Но все было не то: не тот юмор не тот жанр. И продюсер пришла к мысли, что снимать должен тот, кто это написал.

— Когда я показывал Айсурат сценарий — о режиссерской работе не шло и речи,- вспоминает Алексей Зотов. — У меня и амбиций таких не было! Но, общаясь с потенциальными режиссерами «Убить босса», я заподозрил, что придется снимать самому.

Написал шутку — поставь смайлик

— Как вы работали над сценарием? – поинтересовались мы у Алексея Зотова.

— Я отталкиваюсь от себя – если ты написал шутку и через время над ней смеешься – значит, она смешная.

Есть правило у сценаристов – написав шутку, поставить смайлик. Иногда пишешь, но смайл не ставится, рука не поднимается, значит это фальшь.

— Снимать комедию весело?

— Относительно. Весело писать и читать. Комедия «работает», когда вся история собрана, но в контексте одной сцены это не смешно. Не знаю, насколько это правда, но говорят, что у Гайдая на съемочной площадке все были грустными.

«Все плохие — в красном»

— Чтобы соединить все воедино, сценарий я прочитал четыре раза, — говорит художник по костюмам Валентин Гнездилов. — В результате предложил разграничить героев по цвету: у всех отрицательных персонажей в костюмах присутствует красный цвет – цвет ярости агрессии, страсти.

Главным героям достались костюмы, раскрывающие их личность.

— Наши герои немножко дети,- рассказывает Валентин, — поэтому Стас ходит в желтой шапочке с помпоном. Темыч — мальчик, который не наигрался в войнушку. Он работает в магазине игрушек, продает игрушечное оружие, это и навеяло его милитари-образ.

Самая «взрослая» среди них Ника – ответственный полицейский, ДПСник, именно она направляет своих друзей. Даже если Ника не в форме — она «в форме». Ее стиль — сдержанный кэжуал: короткая дубленка, джинсы, строгие цвета.

В одной из сцен, когда герои «работают под прикрытием» своему стилю изменяют все. Ника появляется в розовой шубе, Темыч – в образе гопника с добрыми глазами: в спортивных штанах с лампасами, белых носках и куртке бомбере. Стас – в ярком костюме Волосатика.

— На площадке присутствовал каждый день, — делится Валентин. — Очень важно видеть ансамбль – когда все собирается в единую картинку: объект, декорация, реквизит, грим. С собой у меня всегда сундучок с аксессуарами: броши, браслеты, часы, платочки… Кому-то добавлял очки, перчатки – мелочи, которые делают картинку более объемной…

«Я представить не могла, что в России зимой такой недешевый снег!»

Бюджет картины, по словам генерального продюсера фильма Айсурат Шамановой «больше 50 миллионов и меньше 100 миллионов рублей». Кстати, немалая часть денег ушла на покупку снега.

— Я представить не могла, что в России зимой такой недешевый снег! – восклицает Айсурат. – На снег зимой мы потратили несколько миллионов!

Оказалось, есть два вида снега. Один разводится водой – какой-то химический состав им посыпают землю и все, что в кадре, второй – не то пластиковый, не то бумажный.

— Много возни с искусственным снегом, – соглашается Алексей Зотов. — Один — технический, который распыляют – тает, другой нужно убирать за собой после съемки. Вот и скатывали его в рулоны, как газоны в парках.

Настоящий снег был во время съемок два раза. И оба – невпопад. Приходилось держать зонты над актерами, чтобы он не попал в кадр.

Еще пришлось таскать с собой елку. Вернее, несколько елок — три живые – от 2,5 до пяти метров. Самую большую киношники подарили парку в Подольске – елка была с корнями, из питомника.

Кинокорм: съели 10 кг лимонов и меда



Во время работы съемочная группа колесила по Подмосковью – Подольск, Красногорск, Нахабинский лес. Переезжали караваном: вместе с кинотворцами колесила и полевая кухня.

— Чай-кофе-бутерброды были постоянно, — рассказывает помощник генерального продюсера Александра Митракова, — Горячие обеды – через шесть часов после начала смены.

Доставляли термо-баулы в любую точку. Суп, салат и второе был у съемочной группы каждую рабочую смену.

Больше всех мерзли артисты. Специально для них в буфете всегда был горячий чай с лимоном, медом и имбирем. За время съемок выпито невероятное количество чая, съедено 10 кг лимонов и меда.

Кроме того, каждые четыре часа, костюмеры меняли актерам термостельки на новые.

И все же…

— После съемок на улице Роман заболел – подхватил вирус. Вслед за ним и я, и еще половина съемочной группы, — говорит Айсурат Шаманова.

— Не было паники?

— Нееет!

Взяли бинты и сделали маски

— Последний съемочный день пришелся на 15 марта – как раз тот день, когда все начали кричать, что надо закупать гречку, и мы все якобы умрем, – делится Александра Митракова. — Нам, естественно, было не до гречки. Ответственная сцена в московской квартире — снимали в жилом доме на Сущевке.

Конечно, у нас была договоренность с владельцами квартиры. Но когда съемочная группа прибыла – это было воскресенье и все сидели дома – начались сюрпризы.

Cцена была сложная, массовая – вечеринка: много реквизита и людей. Жители дома, видя все это, перепугались и кто-то включил сирену. Cъемки пришлось прекратить, и Леша (Алексей Зотов) был вынужден вести переговоры с местными активистами. К счастью, ему удалось успокоить жильцов и мы продолжили.

— Я приехал чуть пораньше, чтобы отрепетировать на площадке, — вспоминает Алексей. — Когда мы приготовились снимать, вдруг вышли жильцы и заявили, что никого не пустят: «Вы непонятно кто, непонятно откуда, а сейчас коронавирус!».

После переговоров нам все-таки разрешили снимать, но с кучей ограничений: не пользоваться лифтом, ходить только через запасной вход и в масках. Масок у нас не было, сделали их из бинтов. Кстати, по сюжету герои тоже были в масках!

«Кого бы вы посоветовали мне кокнуть?»

В перерыве нам удалось поговорить с Романом Поповым и на отвлеченные от съемок темы.

— Что вы смотрите в интернете?

— Официальный канал Международного Союза КВН, YouTube-проекты экс-кавээнщиков и коллег-комедиантов (Smetana TV, LABELCOM и т.д.), стримы. Смотрю также проекты Netflix и Youtube Original.

— Топ-5 видео-блогеров от Романа Попова

— Прусикин и Little Big Family (удачи на Евровидении!), Джарахов и Тилэкс, Саша Гудков, Женя Баженов, Юра Дудь и… достаточно. Видео-блогинг – все же не тот формат, который мне интересен. А потому и в моем вымученном списке – далеко не все блогеры.

— Кто ваша аудитория?

— У меня достаточно широкая целевая аудитория, чему я несказанно рад. Я представлен в соцсетях и микро-блогах, но это исключительно дневники моей жизни. А на ТВ… Основная аудитория – 14-44. Больше М, чем Ж.

Но встречаются исключения. Например, женщина 72 лет из Челябинска, которая по памяти цитировала наши номера (дуэта «20:14») из выпусков Comedy Club.

— Что общего у вас с вашим героем? Вам никогда не хотелось убить босса?

— Что общего? Я – многодетный отец, озадаченный жилищным вопросом.

Убить босса? Кого, например? Все мои боссы, кого не припомню – прекрасные, воспитанные, образованные, умнейшие и добрейшей души люди. Гарик Юрьевич Мартиросян (Comedy Club), Гавриил «Гавр» Гордеев (Comedy Radio), Илья Вячеславович Куликов (КК «Legio Felix», т/с «Полицейский с Рублевки»).

Кого из них Вы посоветовали бы мне кокнуть? Ну-ка, ну-ка?

Комедия «Убить босса» выйдет на экраны в декабре этого года.