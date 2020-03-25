Премьера в Сети: первая серия «Пиратской школы» появилась на YouTube

Первый выпуск многосерийного анимационного фильма «Пиратская школа» появился в Интернете. Его опубликовала на своем официальном канале в Ютубе студия «Союзмультфильм».

Это новый приключенческий мультсериал о похождениях трех друзей, живущих на острове в океане, которые являются юными членами пиратских семей. В каждом эпизоде их ждут новые открытия, знания и опыт, которые вместе с ними будут совершать и получать юные телезрители.

Первая серия «Пиратской школы» под названием «Скрытые таланты» повествует о том, что у каждого ребенка есть свои способности и таланты, которые рано или поздно проявятся. Как например, у Камбалы, общего знакомого наших героев. Его тайный талант к творчеству открылся совсем неожиданно.

Автором «Пиратской школы» является создатель «Смешариков», «Атомного леса», «Приключений Пети и Волка» режиссер Алексей Лебедев. Всего будет опубликовано 11 серий нового мультика.