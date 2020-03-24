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Девушка нарасхват: создатели «Симпсонов» предложили работу Меган Маркл

Продюсер культового мультфильма позвал супругу принца Гарри озвучить культовый мультфильм.

Девушка нарасхват: создатели «Симпсонов» предложили работу Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

Освободившись от оков королевских обязанностей и запретов, актриса Меган Маркл и ее супруг принц Гарри теперь полностью обеспечивают себя сами. И открыты для любых предложений о работе, которые буквально сыпятся на них из самых разных каналов коммуникации.

Одно из последних поступило через издание The Radio Times. В качестве потенциального работодателя бывших королевских особ выступил Эл Джин, известный американский продюсер и один из создателей культового мультсериала «Симпсоны». В беседе с журналистом он обмолвился о том, что осведомлен о творческих планах Меган, и озвучил свое предложение о работе:

«Я слышал, что она хочет стать закадровым голосом, так что если она читает это, пусть позвонит нам», — передает его слова Mirror.

Не так давно Меган и Гарри рассказывали о своих планах на сотрудничество с Netflix – они готовы выступить актерами озвучания для серии документальных кинолент. А экс-герцогиня Сассекская, кроме того, подписала контракт с Disney на озвучку фильмов.

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