В Сети появился рейтинг самых грубых фильмов

Эксперты просмотрели немало картин с изобилием ругани и мата.

Пока большая часть планеты находится на добровольном карантине, самое время составлять необычные рейтинги и опросы.

Например, издание Buzz Bingo потратило немало часов на просмотр фильмов и предоставило рейтинг англоязычных фильмов с наибольшим количеством бранных слов.

Предсказать первую тройку победителей было практически невозможно. Плюс имейте ввиду, что речь идет именно об англоязычных фильмах, российские локализаторы большую часть нецензурной лексики вырезают.

Лидерство занимает картина Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», в фильме насчитали 715 ругательств. Серебро забрали недавние «Неограненные драгоценности» с Адамом Сэндлером, там 646 бранных слов. Ну а бронза досталась старенькому «Казино» с Робертом Де Ниро, там 606 ругательств.