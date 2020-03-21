Студия Warner Bros. может выпустить фильм «Чудо-женщина 1984» на стриминговых сервисах

Коронавирус сильно ударил по индустрии кино, кинотеатры по всему миру закрыты.

За окном почти апрель, а ситуация с коронавирусом для кинобизнеса с каждым днем становится все хуже. В США закрылись почти все кинотеатры, так что кинопроизводство встало на паузу и в данный момент просто теряет деньги за счет переноса графика выхода премьер, и отмены съемок перспективных проектов.

В такое сложное время требуются радикальные решения и студия Warner Bros. задумалась о возможности выхода нового фильма «Чудо-женщина 1984» сразу на стриминговых сервисах.

Как сообщает издание TheWrap, президент компании Warner Джефф Голдстайн заявил, что выход фильма должен состояться только в кинотеатрах, однако источники журналистов сообщают совсем иную информацию.

Представители руководства киностудии вполне обоснованно опасаются, что закрытие кинотеатров по всему миру не принесет картине «Чудо-женщина 1984» ничего хорошего.