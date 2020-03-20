Горожане отказались посещать кинотеатр в Китае, открывшийся после коронавируса

Не помогли даже выгодные акции, люди все еще опасаются эпидемии.

Пока весь мир только начинает осознавать угрозу коронавируса, Китай постепенно приходит в себя, там опасность фактически миновала. Как стало известно изданию Variety, 16 марта в городском округе Урумчи открыл свои двери кинотеатр «Золотая пальма», вот только жители Китая наученные горьким опытом пока опасаются посещать заведение. Хотя в день открытия были запланированы 22 сеанса, ни один посетитель не захотел сходить в кино.

Кинотеатр даже организовал специальную акцию, по которой родители с детьми могли посетить сеанс бесплатно, но это не помогло. В «Золотой пальме» все еще помнят об эпидемии, так что работают всего три человека, а помещения тщательно дезинфицируют. Более того, билеты нельзя купить через интернет, только на кассе, а у всех гостей меряют температуру и не пускают без защитных масок.

Напомним, по данным на 20 марта количество заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс, свыше 8,7 тыс человек скончались, по данным всемирной организации здравоохранения.