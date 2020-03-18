Премьера нового фильма «Пила» перенесена на неопределенный срок

Кинокомпания Lionsgate решила отложить выход в свет новой части франшизы «Пила» на неопределенный срок. Вместе с этой картиной отменены релизы и триллера «Беги» с Сарой Полсон, а также «Антебеллум» с Жанель Моне, сообщает издание Variety.

Как только ситуация с эпидемией коронавируса станет более понятной, будет принято решение о назначении новой даты выхода проектов.

Напомним, это далеко не первые фильмы, которые останутся на дальней полке из-за пандемии. «Не время умирать», «Черная вдова», новая часть «Форсажа» и многие другие картины будут перенесены, так как никто не хочет терять деньги от показов из-за карантина.

Учитывая, что кинотеатры по всему миру также закрывают свои двери на неопределенный срок, лучше готовиться к просмотру фильмов и сериалов в формате онлайн с домашних гаджетов.