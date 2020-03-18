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Премьера нового фильма «Пила» перенесена на неопределенный срок

Коронавирус продолжает портить жизнь любителям кино.

Премьера нового фильма «Пила» перенесена на неопределенный срок
Кадр из фильма «Пила»

Кинокомпания Lionsgate решила отложить выход в свет новой части франшизы «Пила» на неопределенный срок. Вместе с этой картиной отменены релизы и триллера «Беги» с Сарой Полсон, а также «Антебеллум» с Жанель Моне, сообщает издание Variety.

Как только ситуация с эпидемией коронавируса станет более понятной, будет принято решение о назначении новой даты выхода проектов.

Напомним, это далеко не первые фильмы, которые останутся на дальней полке из-за пандемии. «Не время умирать», «Черная вдова», новая часть «Форсажа» и многие другие картины будут перенесены, так как никто не хочет терять деньги от показов из-за карантина.

Учитывая, что кинотеатры по всему миру также закрывают свои двери на неопределенный срок, лучше готовиться к просмотру фильмов и сериалов в формате онлайн с домашних гаджетов.

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