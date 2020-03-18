«Все будьте осторожны»: звезда НБА Кевин Дюрант заразился коронавирусом

Легендарный американский баскетболист, который в этом сезоне выступает за «Бруклин» Кевин Дюрант, заболел коронавирусом. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания. При этом он заметил, что баскетболист чувствует себя хорошо и в клинику пока за помощью не обращался.

«Все будьте осторожны. Берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы справимся». Кевин Дюрант

Отметим, что сезон в сильнейшей баскетбольной лиге мира приостановлен на неопределенный срок. Ранее коронавирус подхватил французский игрок «Юты» Руди Гобер. На данный момент нет никакой информации, когда продолжится регулярный чемпионат в НБА, сообщает «Спорт-Экспресс».

Добавим, что на данный момент приостановлены практически все соревнования по всему миру. Букмекерские конторы терпят в связи с этим серьезные убытки. В России пока обстановка с коронавирусом на фоне других стран более-менее спокойная. При этом уже известно, что школьники всей страны с 23 марта отправятся на каникулы, которые продлятся до 12 апреля.