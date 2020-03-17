Российский режиссер Кантемир Балагов попал в список Forbes

Американское издание Forbes составило список из 30 самых перспективных европейцев в возрасте до 30 лет, в который попали самые перспективные и прогрессивные молодые люди. Есть среди лидеров и представители России! Прежде всего это режиссер Кантемир Балагов, создатель фильма «Дылда» и лауреат Каннского кинофестиваля, ему всего 28 лет. Также в лидерах старший инвестор фирмы Terra Nova Capital, 29-летний Иван Нечунаев из Томска.

Весь рейтинг делится на несколько категорий: Кантемир занял достойное место в «Развлечениях», а Нечунаев ― в «Финансах». Напомним, фильм «Дылда» вышел в прокат в июне 2019 года и был выдвинут от России на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». К сожалению, заслуженную награду он не получил.

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Сюжет картины перемещает зрителей в 1945 год в послевоенный Ленинград, в котором две женщины-фронтовички пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе.