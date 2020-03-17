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Актер Майкл Кейн поделился подробностями съемок фильма «Довод»

Кристофер Нолан умеет хранить секреты.

Актер Майкл Кейн поделился подробностями съемок фильма «Довод»
Актер Майкл Кейн. Фото: Globallookpress

Фильмы Кристофера Нолана всегда были окружены аурой таинственности, вплоть до момента появления в кинотеатрах. В отличие от прочих блокбастеров, трейлеры картин Нолана не дают ответов на вопросы, а скорее еще больше запутывают зрителей.

Разумеется, новый проект «Довод» не стал исключением. Пока он выглядит как боевик с элементами фантастики, а главные герои явно как-то могут играть со временем, но подробностей никаких.

Издание The Hindu задало несколько вопросов актеру Майклу Кейну, который принял участие в съемках «Довода». Как выяснилось, Нолан умеет тщательно скрывать свои тайны.

Кейн рассказал, что режиссер даже не дал ему сценарий, лишь несколько страниц, посвященных именно персонажу Майкла, а все съемки заняли один день. Помимо этого актер не знает никаких подробностей о новом блокбастере.

В настоящее время премьера «Довода»запланирована на 16 июля. Но, возможно, дата будет сдвинута.

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