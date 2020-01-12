Бюджет нового фильма Кристофера Нолана составил 200 миллионов долларов

Новая картина «Довод», всемирно известного режиссера Кристофера Нолана, обошлась киностудии аж в 200 миллионов долларов, и это не считая затрат на рекламу. Как сообщает издание Collider, именно в такую круглую сумму обошлись съемки боевика с элементами фантастики и перемещений во времени. Впрочем, не все согласны с этой суммой, издание Variety считает, что бюджет оказался чуть выше, 205 миллионов долларов.

Еще в декабре прошлого года компания Warner Bros с интригой продемонстрировала первый трейлер грядущего блокбастера, главные роли в котором исполнили такие звезды Голливуда, как Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Аарон Тейлор-Джонсон и Элизабет Дебики. Примерно тогда же был, вместе с первыми сеансами картины «Скайуокер. Восход», в избранных кинотеатрах показали и небольшой пролог фильма, который собрал исключительно положительные отзывы зрителей. Премьера намечена на середину лета 2020 года.