Потери от коронавируса: Голливуд уже разорился на семь миллиардов долларов

Если к началу лета ситуация не изменится, киноиндустрия будет в большом минусе.

Как оказалось, коронавирус нанес серьезный финансовый удар по киноиндустрии. Все отмены премьер и переносы съемок вредят не только зрителям, но в первую очередь киностудиям, которые теряют огромные деньги. Издание The Hollywood Reporter провело небольшое расследование и выяснило, в какую сумму обойдется Голливуду пандемия Covid-19.

На текущий момент потери уже составили около семи миллиардов долларов, а если ситуация никак не изменится до начала лета, то эта сумма вырастет до 17 миллиардов. Изначально компания Disney не собирался переносить «Мулан», но выбор пропал после того, как тур по продвижению картины не состоялся из-за запрета на перелеты, а учитывая, что картина снималась в первую очередь для зрителей из Китая, в котором до сих пор карантин, становится понятно, что релиз картины нужно было отложить.

Напомним, что создатели картин «Мулан», «Форсаж 9» и «Не время умирать» потратили по 5 миллионов долларов на рекламу в рамках Супербоула, а из-за переноса релизов эффект от рекламы стремится к нулю.