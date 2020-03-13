Режиссер «Людей в черном» вспомнил, как Уилл Смит сломал ему руку

Оказалось, что даже после шутки с известным актером можно отправиться на больничную койку.

На съемочных площадках в Голливуде часто происходят курьезные моменты, а о некоторых случаях предпочитают молчать по много лет, но правда всегда всплывает на поверхность.

Во время интервью для издания Page Six режиссер фильма «Люди в черном» Барри Зонненфельд вспомнил не самый приятный эпизод, когда после шуточного удара от актера Уилла Смита он был вынужден отправиться на больничную койку.

Все произошло в далеком 1999 году, во время работы над проектом «Дикий, дикий Запад». Тогда Барри в шутку ударил Смита в плечо, на что тот только рассмеялся, но после ударил в ответ, да так, что Зонненфельд буквально воскликнул от боли. Режиссера срочно доставили в больницу, а врачи диагностировали у него перелом руки и провели срочную операцию. На вопрос о том, как это произошло, Барри соврал медицинским работникам и заявил, что неудачно влетел в дверь.