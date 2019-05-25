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Уилл Смит разозлился из-за опоздания сына на премьеру «Аладдина»

Но в итоге актер постарался перевести конфликт в шутку.

Уилл Смит разозлился из-за опоздания сына на премьеру «Аладдина»
Уилл Смит Фото: globallookpress.com

В мировой прокат вышел фильм «Аладдин», где роль Джинна играет американский актер Уилл Смит. Режиссер картины – Гай Ричи, который больше всего известен по работам «Карты, деньги, два ствола» и «Большой Куш».

Накануне одна из премьер «Аладдина» закончилась для семьи Уилла Смита скандалом. Актер сильно разозлился из-за опоздания своего сына Джейдена. Об этом пишет издание The Huffpost.

Молодой человек опоздал настолько, что Смитам в конечном итоге пришлось делать семейное фото не на красной дорожке, а в переулке за кинотеатром. Остальные члены семьи исполнителя роли Аладдина пришли на премьеру вовремя.

Издание уточняет, что, несмотря на гнев, Уилл Смит перевел все в шутку.

Добавим, актер долго размышлял о том, стоит ли играть волшебника в фильме. В конечном итоге он все же согласился – его уговорил сын.

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Аладдинпремьера "Аладдина"Уилл Смит
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Уилл Смит разозлился из-за опоздания сына на премьеру «Аладдина»
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