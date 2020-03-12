В Сети появился первый трейлер мультфильма «Душа»

В Сети наконец-то появился долгожданный трейлер нового проекта Pixar под лаконичным названием «Душа». Особенно интересно, что совсем недавно вышел другой мультфильм от той же студии, под названием «Вперед», который уже успели запретить в ряде стран из-за мимолетного упоминания ЛГБТ-персонажа. В России, кстати, фильм запрещать не стали, просто изменили перевод и убрали из него все признаки нетрадиционной сексуальной ориентации одного из второстепенных героев.

Мультфильм «Душа» расскажет о жизни школьного учителя Джо Гарднера, который мечтает играть джаз. Но как только его мечта сбывается, суровая действительность меняет все планы и герой погибает при несчастном случае. Но как оказалось, смерть это еще далеко не конец пути.