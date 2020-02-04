КИНО

Disney показал секретные отсылки из мультфильмов Pixar

Мультфильмы студии оказались тесно переплетены между собой.

Disney показал секретные отсылки из мультфильмов Pixar
Кадр из мультфильма «В поисках Дори»

Многим давно известно, что компания Pixar с большим трепетом относится к своим проектам и зачастую в одних мультфильмах можно заметить невидимые на первый взгляд детали, которые на самом деле отсылают к совершенно другим работам киностудии.

В минувший понедельник, 3 февраля, компания Disney (которой и принадлежит Pixar) опубликовала новый видеоролик в своем официальном аккаунте в Twitter. Там можно найти множество «пасхалок», которые регулярно переходят из одного фильма в другой.

Например, лейкопластырь на руке водителя из мультфильма «В поисках Дори» выглядит так же, как и ботинки мальчика из «Тайны Коко». Главная героиня «Головоломки» на секунду появляется в проекте «В поисках Дори», а динозавр из «Хорошего динозавра», оказывается, был в «Корпорации монстров», но уже в виде пластмассовой игрушки.

Напомним, ближайшие проекты Pixar, которые стоит многие ждут с нетерпением, это мультфильмы «Вперед» и «Душа». В прокате они появятся уже в этом году.

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Disney показал секретные отсылки из мультфильмов Pixar
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