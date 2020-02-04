Disney показал секретные отсылки из мультфильмов Pixar

Многим давно известно, что компания Pixar с большим трепетом относится к своим проектам и зачастую в одних мультфильмах можно заметить невидимые на первый взгляд детали, которые на самом деле отсылают к совершенно другим работам киностудии.

В минувший понедельник, 3 февраля, компания Disney (которой и принадлежит Pixar) опубликовала новый видеоролик в своем официальном аккаунте в Twitter. Там можно найти множество «пасхалок», которые регулярно переходят из одного фильма в другой.

Например, лейкопластырь на руке водителя из мультфильма «В поисках Дори» выглядит так же, как и ботинки мальчика из «Тайны Коко». Главная героиня «Головоломки» на секунду появляется в проекте «В поисках Дори», а динозавр из «Хорошего динозавра», оказывается, был в «Корпорации монстров», но уже в виде пластмассовой игрушки.

Напомним, ближайшие проекты Pixar, которые стоит многие ждут с нетерпением, это мультфильмы «Вперед» и «Душа». В прокате они появятся уже в этом году.