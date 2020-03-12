Актер Джон Бойега начал работать на Netflix

Звезда последней трилогии «Звездные войны» актер Джон Бойега нашел себе новый проект по душе. Звезда вместе со своей продакшн-компанией UpperRoom подписал контракт с Netflix, и теперь его команда будет работать над серией фильмов о западной и восточной Африке.

Как сообщает издание Deadline, картины будут про истории, персонажей и мифологию африканских стран.

Заметим, что компания Netflix уже долгое время пыталась развиваться в данном направлении. Совсем недавно представители видеосервиса анонсировали сериал про Нигерию в городе Лагос, а с Южной Африки состоялся старт проекта новой драмы «Королева Соно».

Джон Бойега, помимо своей актерской карьеры, прославился также рассеянностью. Именно из-за него в Интернет попал полный сценарий фильма «Скайуокер. Восход». Звезда просто забыл массивную папку на кровати во время переезда.