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Актер Джон Бойега начал работать на Netflix

После «Звездных войн» артист начнет снимать фильмы про Африку.

Актер Джон Бойега начал работать на Netflix
Актер Джон Бойега. Фото: Globallookpress

Звезда последней трилогии «Звездные войны» актер Джон Бойега нашел себе новый проект по душе. Звезда вместе со своей продакшн-компанией UpperRoom подписал контракт с Netflix, и теперь его команда будет работать над серией фильмов о западной и восточной Африке.

Как сообщает издание Deadline, картины будут про истории, персонажей и мифологию африканских стран.

Заметим, что компания Netflix уже долгое время пыталась развиваться в данном направлении. Совсем недавно представители видеосервиса анонсировали сериал про Нигерию в городе Лагос, а с Южной Африки состоялся старт проекта новой драмы «Королева Соно».

Джон Бойега, помимо своей актерской карьеры, прославился также рассеянностью. Именно из-за него в Интернет попал полный сценарий фильма «Скайуокер. Восход». Звезда просто забыл массивную папку на кровати во время переезда.

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