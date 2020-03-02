Съемки нового фильма Netflix перенесли из-за коронавируса

Компания Netflix намерена перенести съемки нового фильма «Красное уведомление», сообщает издание Deadline.

Напомним, съемочный процесс должен был проходить в Италии, но из-за вспышки коронавируса было принято решение не подвергать съемочную группу опасности. Теперь кинокомпании придется найти другую страну, в которой вирус не распространился, и продолжить съемки там.

Главную мужскую роль должен был исполнить Дуэйн Скала Джонсон. В актерском составе есть и другие звезды мировой величины, такие, как Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Режиссером выступил Роусон Маршалл Тербер, снявший комедию «Мы – Миллеры». По сюжету Джонсон играет агента Интерпола, который должен поймать самого известного вора.

«Красное уведомление» — это далеко не первый фильм, съемкам которого помешал коронавирус. Студия Paramount испытывает проблемы с новой частью картины «Миссия невыполнима», а CBS отложила съемки 33-го сезона The Amazing Race.