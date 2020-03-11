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Sony готовится к работе над масштабной картиной про Человека-паука

Как сообщают зарубежные издания, фильм объединит героев из «Морбиуса» и «Венома».

Sony готовится к работе над масштабной картиной про Человека-паука
Кадр из фильма «Человек-паук»

Судя по последним новостям, в Голливуде началась работа над новым фильмом про Человека-паука.

Как сообщает издание The Wrap, сценариста Роберто Орчи пригласили для работы над новым сценарием о героях комиксов Marvel. Напомним, ранее Орчи уже работал над весьма успешным проектом «Новый Человек-паук: Высокое напряжение».

Разумеется, подробностей пока очень мало, а компания Sony никак не подтверждает эту информацию. Как известно, права на «Человека-паука» все еще находятся у Sony, так что, хотя супергерой и принадлежит компании Marvel, съемками фильма заниматься будут именно представители Sony Pictures.

По словам источника журналистов, новая картина попытается объединить такие проекты, как еще не вышедший «Морбиус» и «Веном». Возможно, в новом фильме наконец-то появится знаменитая организация «Зловещая шестерка», состоящая из нескольких неоднозначных персонажей.

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