Том Холланд назвал сценарий фильма Uncharted одним из лучших, что он видел

Актер Том Холланд известен не только своей ролью Человека-паука, совсем скоро он снимется в экранизации легендарной серии компьютерных игр Uncharted.

Изданию IGN удалось задать ему несколько вопросов и узнать подробности о многострадальном фильме, от создания которого уже отказались многие режиссеры. По словам Холланда, совсем не обязательно знать сюжет игр, чтобы насладиться новым фильмом. «Неизведанное: Удача Дрейка» расскажет абсолютно новую историю о прошлом главного героя, Натана Дрейка.

На момент повествования он будет совсем молодым и неопытным, а поиски сокровищ на разных континентах планеты будут лишь в его мечтах.

Также Том отметил, что ему в руки уже попала последняя версия сценария, и он нескромно заметил, что это один из лучших текстов, которые он когда-либо читал. Он отметил, что всеми силами готов к съемкам и, как и многие поклонники игровой серии, уже изрядно заждался выхода экранизации.

Последняя объявленная дата премьеры — весна 2021 года.