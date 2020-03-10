Снова перенос: фильм «Кролик Питер 2» выйдет позднее из-за коронавируса

Переносы кинопремьер продолжаются, во всем виновата эпидемия коронавируса. Недавно стало известно, что «Не время умирать», двадцать пятый по счету фильм про секретного агента Джеймса Бонда, выйдет лишь осенью, студии не хотят терять прибыль и показывать фильм в пустых кинотеатрах. Такая же ситуация произошла и с картиной «Кролик Питер 2». Продюсеры решили передвинуть дату выхода второй части комедии на более поздний срок.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, новая дата выхода картины 7 августа, ранее релиз должен был состояться уже в конце марта. Причем это решение пока касается только Европы, в США комедия выйдет вовремя, по крайней мере новостей о переносе фильма в Америке пока не было.

Сюжет фильма «Кролик Питер» рассказывает о приключениях крольчонка, а в работе над проектом приняли участие такие звезды, как Джеймс Корден, Марго Робби, Донал Глисон, Сэм Нил и Роуз Бирн.