Наоми Кэмпбелл пожелала Италии «скорейшего выздоровления» от коронавируса

Британская супермодель вспомнила, как любит эту страну, и выразила солидарность ее жителям.

49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл поддержала Италию, в которой разбушевался коронавирус. Напомним, с 10 марта по 3 апреля в этой стране введены суровые ограничения: закрыты школы, музеи, кинотеатры, запрещены массовые мероприятия. Даже в храмах и торговых центрах люди должны находиться на расстоянии не меньше метра друг от друга. На Апеннинах зарегистрировано уже 7985 заразившихся и 463 летальных исхода.

«Моя любимая Италия, в которой я провела первые три года моей молодости. Я с тобой. Спасибо, что всегда обнимала меня и дарила так много любви. Желаю скорейшего выздоровления», — написала Наоми в Instagram.

В комментариях под этим постом итальянские поклонники модели активно благодарят ее и выражаюсь свою любовь.

Напомним, несмотря на возраст, Кэмпбелл продолжает быть одной из самых востребованных моделей в мире. Она не только участвует в модных показах, но и позволяет себе обнаженные фотосессии.