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Утки, вперед: Disney объявил дату выхода третьего сезона новых «Утиных историй»

Переиздание проекта произошло в 2017 году.

Утки, вперед: Disney объявил дату выхода третьего сезона новых «Утиных историй»
Кадр из мультсериала "Утиные истории". Фото: Disney

Телеканал Disney XD вновь готов порадовать современных детей. В официальном аккаунте в Twitter была объявлена дата выхода уже третьего по счету сезона мультсериала «Утиные истории».

Посмотреть на сам пост можно здесь, а любимые утки вернутся совсем скоро, уже 4 апреля, причем сразу два первых эпизода. Это уже совсем не те «Утиные истории», которых дети 90-х ждали субботним утром во время Disney-часа, но даже учитывая измененный визуальный стиль, главные герои остались прежними.

По сюжету утки будут противостоять шпионской организации F. O. W. L. Напомним, Скруджа МакДака озвучивает один из самых известных «Докторов Кто» — Дэвид Теннант.

Официальная премьера перезапуска «Утиных историй» состоялась в 2017 году, а если верить популярному на Западе сайту Rotten Tomatoes, то переиздание пошло проекту только на пользу: у уток более 90% положительных отзывов.

 

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