От «Красотки» до «Титаника»: обнародован список любимых фильмов российских женщин

Накануне самого женского дня в году компания Mail.ru составила список самых любимых фильмов жительниц России. Рейтинг составлялся на основе опросов и данных сервиса «Кино».

Ожидаемо, что на вершине списка оказалась комедийная мелодрама с Джулией Робертс и Ричардом Гиром «Красотка». История про современную Золушку до сих пор невероятно нравится нашим женщинам, несмотря на то, что главная героиня не особо придерживалась моральных принципов. На втором месте оказалась еще одна комедия с элементами драмы, на этот раз из Франции. Фильм «1+1» получил заслуженную любовь как от представительниц слабого пола, так и от мужчин. Замыкает тройку лидеров ставший уже классическим и народным фильм режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Также в список лучших вошли такие фильмы, как «Титаник», «Форрест Гамп», «Унесенные ветром» и другие. Стоит отметить, что предпочтения жительниц России также сильно зависели от региона проживания. Например, москвички предпочитают не российские, а зарубежные картины.