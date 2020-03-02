В Сети появился новый трейлер фильма «Стрельцов»

В последние годы на российском рынке появилось несколько фильмов про спорт. Чаще всего главным героем таких лент становится не такой, как все, человек, одним словом, бунтарь. Нередко у него возникают проблемы с законом и здоровьем. Но несмотря на все это, он является идеальным спортсменом, который в последнюю секунду одержит верх над соперником и принесет своей команде победу.

Похожее было уже в «Движении вверх», «Легенде №17» и «Льде». И по такому же сценарию, скорее всего, снимается и новая спортивная драма «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли. Новый трейлер амбициозного проекта 2 марта появился в Сети.

Фильм расскажет о футболисте Эдуарде Стрельцове, который в 19 лет сумел стать олимпийским чемпионом. Он должен был встретиться на чемпионате мира, проходящем в Швеции, с подающей надежды звездой сборной Бразилии, но вместо этого футболиста отправили в тюрьму.

«Стрельцов» выйдет в российский прокат 16 апреля этого года. В картине также играют Стася Милославская, Александр Яценко, Виктор Добронравов и многие другие.