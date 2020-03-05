«Два раза я подпрыгивал в кресле»: первые отзывы о фильме «Человек-невидимка»

Писатель Герберт Уэллс был бы безмерно удивлен, узнав, что цель человека-невидимки версии 2020 года – не править миром, а наказать непокорную женщину. Конечно, во времена Уэллса мир был наполнен домашним насилием, но тогда такой обыденной вещи не придавали значения.

Сегодня абьюз — тема популярная и значимая. Тема, достойная фильма, и жанр ужастика для нее — самый подходящий.

О чем фильм

Муж Сесилии (Элизабет Мосс) Адрин — гениальный ученый, занимающийся оптикой и гениальный абьюзер. Его мания – держать под контролем все, включая мысли жены. Его стратегия – изощренная жестокость. Его оружие – костюм невидимки.

Адрина (Оливер Джексон-Коэн) боится даже собственный доберман. Что уж говорить о бедной женщине?

Убежав из роскошного дома на берегу океана и спрятавшись у друзей, она продолжает дрожать при каждом шорохе, боится выйти на улицу.

И вот Сесилия получает известие о самоубийстве мужа. Окружающие выдыхают спокойно. А в жизни героини начинается новый виток трэша. Только на сей раз помогать ей никто не хочет – невидимку «видят» только она и зрители.

Зрители без ума от игры Элизабет Мосс

Мнения зрителей о фильме разделились. Кто-то картину хвалит, а кто-то, наоборот, считает ее слабой.

Mad_Tony: «В хоррорах и триллерах одним их главных элементов является атмосфера. И здесь с этим все в порядке. Холодные тона картины вкупе с эмоционально опустошенной главной героиней позволяют лучше погрузиться в историю. Благодаря грамотному сценарию с трехактной структурой напряжение к концу фильма увеличивается, достигая пика к финалу».

Juliaklo: «Человек–невидимка» — кино, которое держится на игре фактически одного актера. И тут случилось стопроцентное попадание Мосс в роль, что, в общем-то, неудивительно, учитывая ее опыт работы в сериале «Рассказ служанки». Она мастерски передала состояние женщины, которая длительное время подвергается физическому и психологическому насилию».

kostins_art: «Тут мастерски подобрано все: ужасающий саундтрек, интересный (пусть и местами предсказуемый) сюжет, и, конечно, игра главной героини. Два раза я подпрыгивал в кресле и раз 5-7 вжимался, ожидая, что же будет дальше. И почему Мосс еще без Оскара?»

rusinovicz: «К сценарию есть вопросы, но вместе с тем этот коктейль из модного нынче в свете некоторых событий посыла «женщин обижать не рекомендуется» и вполне классического «не загоняйте мышку в угол» представляет собой вполне смотрибельный лаконичный фильм, финал которого узнать хочется, что называется, в процессе, без применения скроллинга».

Scott Tobias: «Писатель-режиссер Ли Уоннелл меняет ракурс с безумного ученого на испуганную жертву, которую он преследует, что фактически превращает фильм в «Газовый свет» с элементами хорора».

Но прониклись не все

Нашлись среди зрителей и те, кто решили, что увидят «Человека-невидимку» Уэллса, и эти люди были искренне разочарованы, что им показали «очередной ужастик, которых уже и так миллиард сняли».

Данечка: «Обман зрителя. Фильм позиционируется как ужасы, на самом деле — это психологическая драма про затюканную домохозяйку. Фильм сильно затянут, мало динамики и напряжения, кое-где проблемы с логикой. Слишком мало времени уделено мужу, хотя отношения у них сложные и токсичные, почему нельзя было показать хотя бы флэшбеки с воспоминаниями о том, как он ее мучил?»

Умный Пирожок: «Отчасти, было смешно — в том, что зверски избитый человек, практически убитый, как кажется зрителям, вдруг весело говорит «I’m okey!» и поднимается — есть некая изощренная ирония. И, конечно же, героине крупно повезло, что она американка: в этой стране стрелять умеют абсолютно все. Как минимум, в кино. Умение стрелять, водить машину, драться».

Тем не менее, в американском прокате фильм лидирует по сборам. При бюджете в $7 млн., он собрал $29 млн. Еще $20 млн. картина «заработала» в прокате других стран.

А вы уже посмотрели фильм? И как вам?