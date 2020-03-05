Как стать миллионером: обнародованы данные о зарплатах сотрудников Netflix

Компания Netflix наконец-то открыла секрет, касающийся зарплат своих сотрудников. Все, кто когда-либо мечтал поработать в известной компании, теперь могут лично познакомиться с доходом, на который можно рассчитывать. Издание Business Insider провело полный анализ данных, которые предоставила Netflix, и заявило, что теперь знает точно, сколько же платят работникам видеосервиса. Готовьтесь завидовать. Напомним, 5 марта 2020 года один доллар стоит чуть более 66 рублей.
Контент и маркетинг. Базовый годовой оклад до 200 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей).
- Менеджер по маркетинговым операциям: 153,8 тысячи долларов (более 10 миллионов рублей);
- Рекламный менеджер эксклюзивных продуктов платформы: 175 тысяч долларов (более 11 миллионов рублей);
- Директор по маркетингу: 187 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей);
- Менеджер постпродакшена: 190 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей).
Разработка продукта. Базовый годовой оклад может достигать 500 тысяч долларов (более 33 миллионов рублей).
- Старший продюсер: 190 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей);
- Менеджер по обработке данных: 240 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей);
- Директор по проектированию: 241 тысяча долларов (более 15 миллионов рублей);
- Вице-президент по информационным технологиям: до 329 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей);
- Старший инженер-программист: до 475 тысяч долларов (более 31 миллиона рублей);
- Старший менеджер по IT-аудиту: 320 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей);
- Инженер-менеджер, программист: 380 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей);
- Старший инженер данных: 400 тысяч долларов (более 26 миллионов рублей);
- Менеджер по продукту, студия финансов: 500 тысяч долларов (более 33 миллионов рублей);