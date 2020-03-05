Как стать миллионером: обнародованы данные о зарплатах сотрудников Netflix

Компания Netflix наконец-то открыла секрет, касающийся зарплат своих сотрудников. Все, кто когда-либо мечтал поработать в известной компании, теперь могут лично познакомиться с доходом, на который можно рассчитывать. Издание Business Insider провело полный анализ данных, которые предоставила Netflix, и заявило, что теперь знает точно, сколько же платят работникам видеосервиса. Готовьтесь завидовать. Напомним, 5 марта 2020 года один доллар стоит чуть более 66 рублей.

Контент и маркетинг. Базовый годовой оклад до 200 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей).

Менеджер по маркетинговым операциям: 153,8 тысячи долларов (более 10 миллионов рублей);

Рекламный менеджер эксклюзивных продуктов платформы: 175 тысяч долларов (более 11 миллионов рублей);

Директор по маркетингу: 187 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей);

Менеджер постпродакшена: 190 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей).

Разработка продукта. Базовый годовой оклад может достигать 500 тысяч долларов (более 33 миллионов рублей).