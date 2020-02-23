Компания Netflix представила новых актеров из второго сезона «Ведьмака»

Сериал «Ведьмак» продолжает приковывать к себе внимание зрителей даже после выхода первого сезона, который оценили далеко не все зрители. Пока съемки продолжения в самом разгаре, фанатов проекта знакомят с новыми действующими лицами, которых шоуранеры планируют добавить к основному актерскому касту.

Компания Netflix опубликовала в своем официальном Twitter список актеров, добавленных во втором сезоне. Всего новичков пока семь, среди них — Кристофер Хивью, известный по роли вожака одичалых Тормунда, из «Игры престолов». Он станет персонажем по имени Нивеллен, которого прокляли и превратили в зверя.

Также добавят двух неизвестных ранее ведьмаков, Ламберта и Эскеля, их сыграют Пол Булльон и Ту Ерстед Расмуссен. Вопрос о том, сыграет ли легендарный Марк Хэмилл ведьмака Весемира, пока остается открытым. Но Netflix утверждает, что официальное предложение актер получил.

Ясен Атор исполнит роль Койона, Агнес Бьорн станет Верееной, Аиша Фабьенн Росс сыграет Лидию и Месия Симсон станет Францеской.

Напомним, что премьеру второго сезона стоит ждать не раньше начала 2021 года.