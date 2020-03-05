«Секс и смех продлевают жизнь»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Лера Кудрявцева

Режиссер Мэтт Ривз продемонстрировал автомобиль из нового «Бэтмена»

Как отметили некоторые зрители, бэтмобиль выглядит довольно скромно.

Режиссер Мэтт Ривз продемонстрировал автомобиль из нового «Бэтмена»
Кадр из фильма «Бэтмен»

Съемки новой части экранизации комиксов о человеке в костюме летучей мыши идут полным ходом. Некоторые фанаты сначала довольно негативно восприняли актера Роберта Паттинсона в роли Бэтмена. Но первые кадры показали, что даже вампир из «Сумерек» может весьма грозно смотреться в черном обтягивающем костюме при нужном освещении.

Режиссер нового фильма Мэтт Ривз порадовал поклонников саги и опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter первые фотографии главного транспортного средства защитника Готэма.

Надо признать, что бэтмобиль выглядит довольно странно и сильно отходит от версии из комиксов. Полюбоваться на машину можно здесь. Автомобиль выглядит максимально скромно, и его даже можно спутать с каким-нибудь маслкаром (класс автомобилей, существовавший в Америке в 1960–1970-х. — Прим. ред.) из 60-х .

Отметим, что премьера нового «Бэтмена» состоится летом следующего года.

Тэги

БэтменНовости киноРоберт Паттинсон
Loading...