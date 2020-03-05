Режиссер Мэтт Ривз продемонстрировал автомобиль из нового «Бэтмена»

Съемки новой части экранизации комиксов о человеке в костюме летучей мыши идут полным ходом. Некоторые фанаты сначала довольно негативно восприняли актера Роберта Паттинсона в роли Бэтмена. Но первые кадры показали, что даже вампир из «Сумерек» может весьма грозно смотреться в черном обтягивающем костюме при нужном освещении.

Режиссер нового фильма Мэтт Ривз порадовал поклонников саги и опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter первые фотографии главного транспортного средства защитника Готэма.

Надо признать, что бэтмобиль выглядит довольно странно и сильно отходит от версии из комиксов. Полюбоваться на машину можно здесь. Автомобиль выглядит максимально скромно, и его даже можно спутать с каким-нибудь маслкаром (класс автомобилей, существовавший в Америке в 1960–1970-х. — Прим. ред.) из 60-х .

Отметим, что премьера нового «Бэтмена» состоится летом следующего года.