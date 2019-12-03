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А как же плащ? Роберт Паттинсон не считает Бэтмена супергероем

По мнению актера, персонаж не обладает «магическими» силами, а значит, он просто умный мужик с кучей денег.

А как же плащ? Роберт Паттинсон не считает Бэтмена супергероем
Роберт Паттинсон - наш новый Бэтмен. Фото: Charlie Steffens/ZUMAPRESS.com

Скоро мы увидим новый супергеройский фильм про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли. Однако сам актер не считает этого персонажа комиксов супергероем. Для этого статуса, считает звезда «Сумерек», борец за справедливость должен обладать сверхспособностями.

Свое мнение 33-летний артист озвучил в интервью каналу Today. Он отметил, что никогда не считал этого персонажа супергероем, хотя и мечтал сыграть его.

Напомним, что сейчас Паттинсон снимается в роли Бэтмена в фильме режиссера Мэтта Ривза. Ожидается, что это будет нуарная картина, которая сосредоточится на «черном рыцаре», как на детективе. То есть эпичных боев со всякими полубогами мы не увидим, перед нами предстанет богач Брюс Уэйн, главное оружие которого — это пытливый ум. Ну и, конечно же, деньги.

Из других персонажей комиксов DC в фильме появятся Женщина-кошка, Загадочник, Пингвин и, конечно же, дворецкий Альфред. Премьера ожидается 25 июня 2021 года.

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Тэги:

DC ComicsБэтменвселенная DCкинокомиксыРоберт Паттинсонсупергерои
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А как же плащ? Роберт Паттинсон не считает Бэтмена супергероем
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