Антонио Бандерас получил роль в экранизации видеоигры

Пока неизвестно, кого сыграет мачо в фильме Uncharted.

Фанаты известного актера Антонио Бандераса могут ликовать, потому что их кумир получил роль в предстоящей экранизации видеоигры Uncharted. Кого именно сыграет актер, пока неизвестно, но некоторые рассчитывают на роль главного злодея, сообщает издание Variety.

Чуть ранее стало известно, что главная роль, путешественника и охотника за сокровищами Натана Дрейка, досталась сразу двум актерам — Марку Уолбергу и Тому Холланду. Объясняется это просто: первый будет персонажем в реальном времени, а второй покажет юность Натана.

Режиссером картины все же стал Рубен Флейшер, подаривший нам неплохого «Венома». Сценаристами стали Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, они сняли первого «Железного человека» и «Люди в черном: Интернэшнл».

О сюжете картины пока ничего неизвестно, но есть дата релиза — весна следующего года.