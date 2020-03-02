Кассовые сборы: «Невидимка» лидирует, а «Зов предков» провалился

Кассовые сборы прошлой недели стали весьма успешными для триллеров. Фильм «Человек-невидимка», снятый по мотивам книги Герберта Уэллса, сумел собрать в кинотеатрах довольно крупную сумму. Судите сами, бюджет картины составляет всего 7 миллионов долларов, при этом рейтинг R отсеивает очень много потенциальных зрителей. А в итоге — сборы уже превысили отметку в 50 миллионов, так что поздравляем и собираемся в кино, судя по всему, картина получилась неплохой, сообщает издание The New York Times.

У других проектов все тоже неплохо. «Соник в кино» собрал уже 265 миллионов со зрителей, история синего ежа из космоса радует как детей, так и взрослых. Новая картина Харрисона Форда «Зов предков» хотя и получила от зрителей уже 79 миллионов, но все еще не окупилась в прокате. Хороший пример, когда компьютерной графики недостаточно для успеха. Ну и «Плохие парни навсегда» все еще не спешат покинуть кинотеатры. Сборы перешли отметку в 405 миллионов, а учитывая прогнозы экспертов, которые не давали фильму более 90 миллионов сборов, можно считать новый проект Уилла Смита успехом.