Кассовые сборы: «Соник» лидирует, а «Зов предков» почти провалился

Минувшая неделя в кинобизнесе прошла без громких премьер, так что синий еж Соник из далекого космоса продолжает удерживать лидерские позиции. Картина собрала в кинотеатрах уже более двухсот миллионов долларов, и это не самый плохой результат для проекта, снятого по мотивам видеоигры. Напомним, киностудия еще и потратила немало денег на полную замену главного героя после того, как фанаты Соника в штыки восприняли первый трейлер фильма. Так что сейчас «Соник в кино» можно даже назвать прибыльным.

Драма «Зов предков» с Харрисоном Фордом в главной роли, наоборот, не особенно радует зрителей. Сборы составили около 40 миллионов долларов, и это в три раза меньше, чем сумма потраченная на создание картины. Так что у нас есть еще один кандидат на провал.

«Джентльмены» Гая Ричи собрали уже 71 миллион, и зрители тепло встретили новую работу маэстро. У «Плохих парней навсегда» в копилке уже 391 миллион, и даже «Хищные птицы» смогли заработать 173 миллиона.