Том Харди может сняться в новом фильме про Франкенштейна

Фильм «Человек-невидимка» режиссера Ли Уоннелла совсем недавно появился в кинотеатрах, но уже полностью окупился в прокате и даже возглавил чарты кинотеатров в США. Так что киностудия Universal задумалась о продолжении съемок своей серии фильмов под общим знаменем «Тёмной вселенной». Напомним, ранее планировалось, что будут выпущены несколько фильмов об антигероях, которым придется спасать мир. Что-то вроде «Отряда самоубийц» у DC. Но провал «Мумии» с Томом Крузом поставил крест на этой задумке, но, как оказалось, не навсегда.

Как сообщает издание Wegotthiscovered, успех невидимки подстегнул студию начать разработку следующей картины, которая будет посвящена роману Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», которая вышла в 1818-м и стала первоисточником для огромного числа фильмов про чудовище, созданное из тел мертвых людей. Источники издания сообщают, что на главную роль рассматривается актер Том Харди.