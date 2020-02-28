Любитель антиквариата хранил у себя дома ковчег из «Индианы Джонса»

В популярной передаче «Роуд-шоу с антиквариатом» недавно появился необычный экспонат. По задумке шоу, оценщик определяет стоимость древностей и артефактов, причем зачастую в его руки попадают довольно интересные экземпляры. Так произошло и на этот раз, ведь на передаче неожиданно появился прототип ковчега Завета, созданный для легендарного фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», снятого в далеком 1981 году. Над картиной когда-то работал отец мужчины, который принес антиквариат на оценку.

Как выяснилось, в этом ковчеге никаких секретов нет и он был своего рода скромной семейной реликвией, которая использовалась для хранения полотенец. Ведущий шоу, оценщик Джеймс Сапп, после тщательно осмотра огласил свой вердикт — вещица в отличном состоянии и ее с радостью купит какой-нибудь любитель фильмов Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса максимум за 120 тысяч долларов.