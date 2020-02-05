Харрисон Форд присоединился к актерскому составу нового «Индианы Джонса»

Кинокомпании продолжают попытки реанимировать киносерии, которые были популярны в 90-х, но, скорее всего, устарели в 2020.

На днях стало известно, что 77-летний Харрисон Форд все же присоединился к актерскому составу очередной серии «Индианы Джонса». Даже в последних «Звездных войнах» некоторые зрители чувствовали, что актер заметно постарел.

Однако у сценариста нового «Индианы», Дэвида Кеппа, видимо, совсем другое видение.

Хотя ожидалось, что пятый фильм станет перезагрузкой серии, это не так: зрителей ждет продолжение истории полюбившихся персонажей. Впрочем, после последнего фильма, в котором были пришельцы из космоса и спасение от ядерного взрыва в холодильнике, возможно, перезапуск был бы не худшим вариантом. Пока что нет никаких подробностей о сюжете.

Премьера запланирована на лето следующего года, рассказала глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди изданию BBC.