КИНО

Харрисон Форд присоединился к актерскому составу нового «Индианы Джонса»

Глава студии Lucasfilm объявила дату премьеры приключенческого фильма.

Харрисон Форд присоединился к актерскому составу нового «Индианы Джонса»
Актер Харрисон Форд. Фото: Globallookpress

Кинокомпании продолжают попытки реанимировать киносерии, которые были популярны в 90-х, но, скорее всего, устарели в 2020.

На днях стало известно, что 77-летний Харрисон Форд все же присоединился к актерскому составу очередной серии «Индианы Джонса». Даже в последних «Звездных войнах» некоторые зрители чувствовали, что актер заметно постарел.

Однако у сценариста нового «Индианы», Дэвида Кеппа, видимо, совсем другое видение.

Кадр из фильма «Индиана Джонс»
Кадр из фильма «Индиана Джонс»

Хотя ожидалось, что пятый фильм станет перезагрузкой серии, это не так: зрителей ждет продолжение истории полюбившихся персонажей. Впрочем, после последнего фильма, в котором были пришельцы из космоса и спасение от ядерного взрыва в холодильнике, возможно, перезапуск был бы не худшим вариантом. Пока что нет никаких подробностей о сюжете.

Премьера запланирована на лето следующего года, рассказала глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди изданию BBC.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Индиана ДжонсНовости киноХаррисон Форд
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Харрисон Форд присоединился к актерскому составу нового «Индианы Джонса»
Интересно?
Поделись с друзьями: