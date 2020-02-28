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Хелен Миррен получила награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале

Актрисе вручили почетного «Золотого медведя».

Хелен Миррен получила награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале
Актриса Хелен Миррен. Фото: Globallookpress

На международном Берлинском кинофестивале наградили известную актрису Хелен Миррен. Она получила «Золотого медведя» за жизненные достижения.

Как сообщает РИА Новости, исполнительный директор Мариетт Риссенбек и художественный директор Карло Шатриан весьма четко обозначили, почему награду получила именно Миррен. По словам руководителей, именно Хелен может даже самую обычную роль превратить в сложный образ, которому зритель захочет сопереживать.

Также они заметили, что актриса способна буквально ломать границы и не стесняется отстаивать свое мнение если считает, что она права. Споры известных режиссеров с Миррен стали вполне обычным делом.

Актриса Хелен Миррен. Фото
Актриса Хелен Миррен. Фото: Globallookpress

Хелен Миррен исполнила роли в таких знаковых фильмах, как «Безумие короля Георга», «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Калигула» и многих других. Актриса — не только обладательница премий за лучшую женскую роль Венецианского и Каннского кинофестивалей, но и лауреат премии Американской киноакадемии «Оскар».

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«Золотой медведь»Новости киноХелен Миррен
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