Хелен Миррен получила награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале

На международном Берлинском кинофестивале наградили известную актрису Хелен Миррен. Она получила «Золотого медведя» за жизненные достижения.

Как сообщает РИА Новости, исполнительный директор Мариетт Риссенбек и художественный директор Карло Шатриан весьма четко обозначили, почему награду получила именно Миррен. По словам руководителей, именно Хелен может даже самую обычную роль превратить в сложный образ, которому зритель захочет сопереживать.

Также они заметили, что актриса способна буквально ломать границы и не стесняется отстаивать свое мнение если считает, что она права. Споры известных режиссеров с Миррен стали вполне обычным делом.

Хелен Миррен исполнила роли в таких знаковых фильмах, как «Безумие короля Георга», «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Калигула» и многих других. Актриса — не только обладательница премий за лучшую женскую роль Венецианского и Каннского кинофестивалей, но и лауреат премии Американской киноакадемии «Оскар».