«Напомаженная циркачка»: Хелен Миррен в роли Екатерины Великой не впечатлила зрителей

«Неподражаемая, великолепная, неповторимая» — все эти эпитеты относятся к Хелен Миррен и все они справедливы. Но по отношению к другим ее ролям. А образ российской императрицы, судя по всему, актрисе не удался.

В последние годы возник какой-то нездоровый интерес зарубежных зрителей по отношению к истории государства Российского.

То снимается сериал о катастрофе в Чернобыле, то смакуют историю гонений и расстрела царской семьи, теперь взялись за смутные времена правления российской императрицы в мини-сериале «Екатерина Великая» от HBO. Зачем?

Соринка в глазу у соседа

Неужели у Америки и Европы не хватает собственных скандальных событий, на основании которых можно снять сериал? Или свою жестокость не хочется выносить на всеобщее обозрение?

Хелен Миррен взялась сыграть женщину, репутация которой трещит по швам и в наше время. Но что триста лет назад, что сейчас — личные дела императрицы меркнут пред теми высотами, что достигла Россия за время правления Екатерины.

И хоть режиссер Филипп Мартин и заявлял о том, что он досконально изучил период правления Екатерины II, но даже российские историки, всю жизнь изучающие те времена, не могут сказать с уверенностью, что ознакомились со всеми событиями эпохи и уверены в их достоверности.

Быть может, со скандальностью Екатерины может поспорить только Елизавета I, королева-девственница? Но о Елизавете сняты километры пленки. А Екатерина не так «засижена» творцами?

Полностью отдаться образу Екатерины Хелен Миррен не удалось

Актрисе на момент съемок было 74 года – какие уж тут юношеские порывы? Под Миррен пришлось адаптировать сценарий.

Делить с кем бы то ни было главную роль, а потом остаться в памяти зрителя старушкой на фоне более молодой исполнительницы, Миррен не пожелала, так что в результате в сериал вошло только подходящее под ее преклонный возраст время.

Время – возможно. Но не типаж. Сухенькая бабушка в роли пышногрудой представительной Екатерины, мягко говоря, неубедительна. Ее роман с Потемкиным выглядит нелепо, костюмы не проработаны, интерьеры не соответствуют даже эпохе, о которой идет речь.

Сама себе королева

Насколько известно, и сценарий писался под Хелен Миррен, и фильм снимался под нее же. По крайней мере, ей самой пришлось добывать деньги на его производство.

Конечно, прозвучит немалое количество дифирамбов в сторону сериалов: часто народ привлекает яркая богатая картинка из тех, что невозможно отнести по времени к какой-то определенной эпохе.

Не стоит думать, что вынося на экраны историю чужого государства, кинокомпания отнеслась со вниманием или уважением к деталям, передающим атмосферу того времени. После пресс-показа сеть отреагировала на Хелен даже не сдержанно, а, скорее, негативно.

И, к слову, в большинстве своем о сериале возмущенно говорили англоязычные фанаты Миррен – таких преданных поклонников актрисы среди российских зрителей почти нет.

Скажем точнее: многие знают Хелен Миррен, но никто не станет вышивать на костюме Екатерины Великой вензель с буквами ее имени.

А вот иностранные зрители зачастую называют образ актрисы в этом сериале похожим на «напомаженную цирковую артистку».

Скорее всего, случится так, что на волне интереса к тому, что же Запад снова о нас наснимал, сериал даже соберет определенные неплохие рейтинги. Но посмотрят и забудут, отдавая предпочтения проектам, точнее передающим российские реалии.

Невозможно объяснить, но сериалы, в которых наиболее точно отображают действительность, пусть и сдвинутую в глубины веков, притягивают внимание публики гораздо сильнее, чем снятые в Литве интерьеры Эрмитажа или Большого дворца в Петергофе.

Зритель хочет правды

И никакая великолепная, неповторимая и неподражаемая Хелен Миррен не спасет проект, если все остальное – амбиции, хайп и развесистая клюква.

Хелен сыграла нескольких королев — видимо, собирает коллекцию царственных ролей. В ее фильмографии есть даже жена самого кровавого правителя Рима Калигулы.

Не думается, что со времен совместной работы Хелен и Тинто Брасса, актриса выиграла в теле. Но для интимных сцен были пошиты несколько роскошных халатов, так что…

А вы собираетесь посмотреть шоу и вынести свою личную оценку? Вдруг понравится?